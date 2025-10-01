Майк Джонсон выразил надежду на прорыв в переговорах по бюджету США
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах о финансировании федерального правительства уже в среду.
«Я, конечно, надеюсь на это», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Федеральное правительство США официально прекратило работу 1 октября, поскольку конгресс не утвердил бюджет до установленного срока. Это первый шатдаун с 2019 г.
Между республиканцами и демократами сохраняются разногласия: первые требуют продления текущего бюджета, вторые добиваются серьезных уступок за поддержку. Сенат продолжит голосование по этому вопросу.
Шатдаун уже привел к массовым неоплачиваемым отпускам среди федеральных служащих. При этом сотрудники экстренных и жизненно важных служб продолжают работать без гарантии своевременной выплаты зарплаты.