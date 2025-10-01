Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия Судана сообщила о ликвидации наемников из Украины

Ведомости

Украинские и колумбийские наемники, воевавшие на стороне Сил быстрого реагирования (СБР) в Судане, были уничтожены в ходе боев в суданском городе Эль-Фашер. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителей 6-й пехотной дивизии армии Судана.

По их словам, военные устроили засаду на площади Аль-Карама, в результате которой мятежники понесли тяжелые потери. «Нашим войскам удалось нанести серьезный урон противнику, погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев», – отметили в армии.

Суданские военные сообщили, что среди ликвидированных иностранцев были специалисты по беспилотникам и снайперы, действовавшие в составе подразделений СБР. Иностранные бойцы проникли в город и пытались занять высокие здания, где находились силы правительственной армии.

По данным 6-й пехотной дивизии, мятежники позже усилили артиллерийский обстрел района, чтобы эвакуировать тела погибших иностранных наемников, однако операция провалилась.

В марте вертолет миротворческой миссии ООН, эвакуировавший солдат из города Насир в Южном Судане, попал под обстрел, в результате чего погибли несколько человек, включая членов экипажа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте