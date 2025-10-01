Армия Судана сообщила о ликвидации наемников из Украины
Украинские и колумбийские наемники, воевавшие на стороне Сил быстрого реагирования (СБР) в Судане, были уничтожены в ходе боев в суданском городе Эль-Фашер. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителей 6-й пехотной дивизии армии Судана.
По их словам, военные устроили засаду на площади Аль-Карама, в результате которой мятежники понесли тяжелые потери. «Нашим войскам удалось нанести серьезный урон противнику, погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев», – отметили в армии.
Суданские военные сообщили, что среди ликвидированных иностранцев были специалисты по беспилотникам и снайперы, действовавшие в составе подразделений СБР. Иностранные бойцы проникли в город и пытались занять высокие здания, где находились силы правительственной армии.
По данным 6-й пехотной дивизии, мятежники позже усилили артиллерийский обстрел района, чтобы эвакуировать тела погибших иностранных наемников, однако операция провалилась.
