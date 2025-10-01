Армия Судана сообщила о ликвидации наемников из Украины

Украинские и колумбийские наемники, воевавшие на стороне Сил быстрого реагирования (СБР) в Судане, были уничтожены в ходе боев в суданском городе Эль-Фашер. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителей 6-й пехотной дивизии армии Судана.