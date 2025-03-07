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Вертолет ООН попал под обстрел в Южном Судане

Ведомости

Вертолет миротворческой миссии ООН, эвакуировавший солдат из города Насир в Южном Судане, попал под обстрел, в результате чего погибли несколько человек, включая члена экипажа, сообщает Reuters со ссылкой на миссию ООН.

Глава миссии ООН в Южном Судане Николас Хейсом заявил, что данное нападение может считаться военным преступлением. Хейсом призвал провести расследование, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности.

В начали недели в Насире произошли столкновения между регулярными войсками и ополченцами «Белой армии нуэров», которые имеют связи с оппозиционным «Народно-освободительным движением Судана – в оппозиции» (SPLA-IO). В ходе боевых действий повстанцы полностью взяли под контроль город и захватили армейскую базу. Представители ополченцев сообщили, что с начала года в Насир были направлены дополнительные регулярные войска, что стало нарушением ранее достигнутых соглашений относительно условий присутствия армии в этом регионе. Власти Южного Судана проводили переговоры с ополченцами относительно условий эвакуации высокопоставленных военных из Насира с участием ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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