Вертолет ООН попал под обстрел в Южном Судане

В начали недели в Насире произошли столкновения между регулярными войсками и ополченцами «Белой армии нуэров», которые имеют связи с оппозиционным «Народно-освободительным движением Судана – в оппозиции» (SPLA-IO). В ходе боевых действий повстанцы полностью взяли под контроль город и захватили армейскую базу. Представители ополченцев сообщили, что с начала года в Насир были направлены дополнительные регулярные войска, что стало нарушением ранее достигнутых соглашений относительно условий присутствия армии в этом регионе. Власти Южного Судана проводили переговоры с ополченцами относительно условий эвакуации высокопоставленных военных из Насира с участием ООН.