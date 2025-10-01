Киодо: министры финансов G7 обсудили усиление давления на Россию из-за Украины
Министры финансов стран «большой семерки» провели онлайн-встречу, на которой рассматривались меры по усилению давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на главу минфина Японии Кацунобу Като.
«Я считаю, что это имеет смысл с точки зрения достижения справедливого и прочного мира на Украине», – сказал министр, комментируя позицию стран G7.
До этого агентство Bloomberg писало, что государства G7 близки к соглашению о новом пакете жестких санкций против России. По данным издания, речь идет о дополнительных ограничениях в энергетике, финансах и оборонной промышленности, а также о санкциях против компаний и стран, которые, как утверждается, помогают Москве обходить действующие меры. Также обсуждается возможность введения ограничений против крупных российских нефтяных компаний.
Кроме того, шла речь об использовании замороженных активов ЦБ РФ для поддержки Украины. Эта инициатива параллельно обсуждается и в ЕС: в Копенгагене лидеры Евросоюза рассматривали предложение выделить Киеву около 140 млрд евро из российских средств.
Сообщалось, что ЕС также готовит новый санкционный пакет, предполагающий полный отказ от российского СПГ к 2027 г., а также новые меры в финансовом и энергетическом секторах.