Киодо: министры финансов G7 обсудили усиление давления на Россию из-за Украины

До этого агентство Bloomberg писало, что государства G7 близки к соглашению о новом пакете жестких санкций против России. По данным издания, речь идет о дополнительных ограничениях в энергетике, финансах и оборонной промышленности, а также о санкциях против компаний и стран, которые, как утверждается, помогают Москве обходить действующие меры. Также обсуждается возможность введения ограничений против крупных российских нефтяных компаний.