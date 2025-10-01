Трамп дал Катару гарантии безопасности
Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий гарантии безопасности для Катара. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
В документе подчеркивается, что между США и Катаром сложились прочные союзнические отношения, включая тесное военное сотрудничество и дипломатическое взаимодействие. В частности, отмечена роль Катара как важного посредника в урегулировании региональных и глобальных конфликтов.
Согласно указу, Соединенные Штаты будут рассматривать любое вооруженное нападение на Катар как угрозу своей собственной безопасности. В случае агрессии Вашингтон обязуется принять «все законные и надлежащие меры», включая дипломатические, экономические и при необходимости – военные, чтобы защитить как свои интересы, так и интересы Катара, восстановить стабильность в регионе.
Документ также предусматривает разработку совместного плана реагирования на внешнюю агрессию при участии Пентагона, Госдепа и Национальной разведки и подтверждение гарантий безопасности со стороны госсекретаря США. Также подтверждается координация с союзниками дополнительной поддержки Катару и закрепляется продолжение сотрудничества с Дохой в области миротворчества.
9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. Удару предшествовал теракт палестинских боевиков в Иерусалиме, при котором погибли семь человек. Ответственность за нападение взяло на себя военное крыло «Хамаса».
Через 20 дней после удара премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с главой правительства Катара Мухаммедом бин Абдельрахманом Аль Тани извинился за нарушение суверенитета страны и выразил сожаление в связи с гибелью катарского сотрудника службы безопасности.