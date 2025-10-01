Трамп дал Катару гарантии безопасности

Согласно указу, Соединенные Штаты будут рассматривать любое вооруженное нападение на Катар как угрозу своей собственной безопасности. В случае агрессии Вашингтон обязуется принять «все законные и надлежащие меры», включая дипломатические, экономические и при необходимости – военные, чтобы защитить как свои интересы, так и интересы Катара, восстановить стабильность в регионе.