Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп дал Катару гарантии безопасности

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий гарантии безопасности для Катара. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

В документе подчеркивается, что между США и Катаром сложились прочные союзнические отношения, включая тесное военное сотрудничество и дипломатическое взаимодействие. В частности, отмечена роль Катара как важного посредника в урегулировании региональных и глобальных конфликтов.

Согласно указу, Соединенные Штаты будут рассматривать любое вооруженное нападение на Катар как угрозу своей собственной безопасности. В случае агрессии Вашингтон обязуется принять «все законные и надлежащие меры», включая дипломатические, экономические и при необходимости – военные, чтобы защитить как свои интересы, так и интересы Катара, восстановить стабильность в регионе.

Документ также предусматривает разработку совместного плана реагирования на внешнюю агрессию при участии Пентагона, Госдепа и Национальной разведки и подтверждение гарантий безопасности со стороны госсекретаря США. Также подтверждается координация с союзниками дополнительной поддержки Катару и закрепляется продолжение сотрудничества с Дохой в области миротворчества.

9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. Удару предшествовал теракт палестинских боевиков в Иерусалиме, при котором погибли семь человек. Ответственность за нападение взяло на себя военное крыло «Хамаса».

Через 20 дней после удара премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с главой правительства Катара Мухаммедом бин Абдельрахманом Аль Тани извинился за нарушение суверенитета страны и выразил сожаление в связи с гибелью катарского сотрудника службы безопасности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её