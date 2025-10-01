Госдеп ввел санкции против 44 участников ядерной и военной программ Ирана
США ввели санкции против 44 лиц и организаций, связанных с ядерной программой Ирана и закупками вооружений, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Он отметил, что ограничения введены в рамках «возврата» санкций ООН и мер против Ирана за «существенное невыполнение» им своих ядерных обязательств.
Рубио сообщил, что, в частности, санкции введены против пяти человек и одной организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND). Он добавил, что некоторые лица, подпавшие под санкции, пытались получить чувствительные технологии двойного назначения и техническую экспертизу, применимую к разработке ядерного оружия.
29 сентября совет Евросоюза объявил о повторном введении санкций в отношении Ирана, связанных с его деятельностью по разработке ядерного оружия. Этот шаг стал продолжением решения Франции, Германии и Великобритании, которые ранее активировали предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) механизм «отката». Поводом стало завершение действия резолюции Совета Безопасности ООН об отмене санкций в отношении Тегерана и последующее решение СБ ООН не продлевать эту отмену.
Днем ранее в иранском МИДе заявили, что Тегеран ответит на любые попытки нанести ущерб интересам и правам народа страны в связи с восстановлением санкций ООН.
Совет Безопасности ООН 26 сентября не принял предложенный Россией и КНР проект резолюции о продлении отсрочки восстановления санкций против Ирана еще на полгода. За принятие документа проголосовали РФ, Китай, Пакистан и Алжир. Девять стран, в числе которых США, Великобритания и Франция, выступили против.