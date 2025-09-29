Россия не будет признавать попытку возврата антииранских санкций

Россия не будет признавать попытку возврата антииранских санкцийРаскол Совбеза ООН такого уровня происходит впервые
Россия не считает процедуру возврата санкций ООН против Ирана (snapback) действительной. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Франция, Германия и Великобритания утверждают, что snapback успешно свершился. Однако соответствующая процедура была грубо нарушена «евротройкой», и поэтому у России есть все основания считать snapback недействительным», — написал он 29 сентября в Telegram.
Эти три европейские страны заявили о своем желании активировать этот механизм, предусмотренный Соглашением о всеобъемлющем плане действий (СВПД, «ядерная сделка»), еще летом. Предлогом называлось то, что Иран ранее приступил к обогащению урана сверх установленных СВПД уровней. США вышли из СВПД еще в 2018 г. во время первого срока президента США Дональда Трампа. Россия и Китай не признавали правомочность решения европейских стран, но их попытки технически продлить через Совбез ООН резолюцию 2015 г. по СВПД не увенчались успехом. Для возврата санкций согласно СВПД голосование в Совбезе не нужно.
Сейчас нет никаких реальных признаков возможности достижения каких-либо договоренностей Ираном со странами Запада, сказал «Ведомостям» на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» профессор Тегеранского университета и бывший советник иранской делегации на ядерных переговорах Мохаммад Маранди. Суть проблемы, по его мнению, заключается в том, что агрессивная позиция на Западе в отношении его страны глубоко укоренилась, можно даже сказать, в ментальности. «У нас нет никаких проблем пойти на честную сделку, но они не хотят честно договариваться», — сказал Маранди.
С одной стороны, раскол Совбеза ООН — само по себе давно не новость: к этому привыкли как в годы холодной войны, так и в несколько последних лет, сказал «Ведомостям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Но действительно — вопрос о snapback в отношении Ирана выводит этот раскол на новый уровень, говорит аналитик. Бессмысленность этого шага со стороны Европы, по мнению Лукьянова, заводит ситуацию в тупик. Если ранее страны Европы почти всегда выступали за дипломатические возможности, то сейчас они просто отбрасываются.
Как будет дальше развиваться ситуация — во многом зависит от того, пойдут ли Россия, Китай и некоторые другие страны на то, чтобы считать решение принятым, пусть даже они с ним и не согласны. Похожая ситуация, но не такого масштаба, была, когда Россия вышла из группы наблюдения за санкциями против КНДР, хотя при этом сами санкции не отрицались. Но нынешняя ситуация — еще один символ того, что механизмы ООН теряют свою дееспособность, заключает Лукьянов.
«Евротройка» ввела механизм snapback практически «в последний момент», отмечает партнер адвокатского бюро NASP Илья Рачков. По его словам, повторно введенные санкции будут охватывать весь спектр предыдущих ограничений: эмбарго на поставки оружия, запреты на чувствительную ядерную и ракетную деятельность, замораживание активов и запреты на поездки для определенных лиц, а также призывы к государствам проверять и изымать незаконные поставки.
«Ситуация такова, что есть общая процедура в СБ ООН, но в СВПД используется особая процедура. Строго говоря, европейцы поступили формально корректно, но смущает то, что они это сделали «в последний момент»: возможность так поступить у них была буквально только до 18 октября 2025 г.», — пояснил Рачков.