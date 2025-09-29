Россия не будет признавать попытку возврата антииранских санкций

С одной стороны, раскол Совбеза ООН — само по себе давно не новость: к этому привыкли как в годы холодной войны, так и в несколько последних лет, сказал «Ведомостям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Но действительно — вопрос о snapback в отношении Ирана выводит этот раскол на новый уровень, говорит аналитик. Бессмысленность этого шага со стороны Европы, по мнению Лукьянова, заводит ситуацию в тупик. Если ранее страны Европы почти всегда выступали за дипломатические возможности, то сейчас они просто отбрасываются.