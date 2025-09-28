МИД Ирана пообещал ответ на восстановление санкций ООН
Иран ответит на любые попытки нанести ущерб интересам и правам иранского народа в связи с восстановлением санкций ООН. Об этом сообщил МИД страны в своем Telegram-канале.
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Тегеран считает незаконными действия Великобритании, Германии, Франции и США. Там напомнили, что Иран неоднократно доказывал приверженность диалогу и дипломатии для решения вопросов, возникающих в связи с мирной ядерной программой исламской республики.
Кроме того, страна выдвинула ряд инициатив по возобновлению выполнения обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или по заключению другого меморандума для решения вопросов, возникающих вокруг иранской ядерной программы.
28 августа Великобритания, Франция и Германия («евротройка») запустили механизм snapback, возвращающий отмененные в 2015 г. «ядерной сделкой» санкции против Ирана. Такое решение было принято в связи с прекращением переговоров по возможной новой «ядерной сделке» и прекращением сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Таким образом, с 28 сентября международные санкции должны возобновиться автоматически.
26 сентября Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией и КНР проект резолюции о продлении отсрочки восстановления санкций против Ирана еще на полгода. За принятие документа проголосовали РФ, Китай, Пакистан и Алжир. Девять стран, в числе которых США, Великобритания и Франция, выступили против.