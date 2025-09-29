Совет ЕС ввел санкции против Ирана вслед за странами «евротройки»

28 сентября в МИД Ирана заявили, что страна ответит на любые попытки нанести ущерб интересам и правам иранского народа в связи с восстановлением санкций ООН. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Тегеран считает незаконными действия Великобритании, Германии, Франции и США. Там напомнили, что Иран неоднократно доказывал приверженность диалогу и дипломатии для решения вопросов, возникающих в связи с мирной ядерной программой Исламской Республики.