Совет ЕС ввел санкции против Ирана вслед за странами «евротройки»

Ведомости

Совет Европейского союза (ЕС) объявил о повторном введении санкций в отношении Ирана, связанных с его деятельностью по распространению ядерного оружия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте европейского ведомства.

Этот шаг стал продолжением решения Франции, Германии и Великобритании, которые ранее активировали предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) механизм «отката». Поводом стало завершение действия резолюции Совета Безопасности ООН об отмене санкций в отношении Тегерана и последующее решение СБ ООН не продлевать эту отмену.

Санкции ЕС касаются как физических, так и юридических лиц и предполагают запрет на въезд, замораживание активов и ограничение доступа к финансовым ресурсам для лиц, внесенных в санкционные списки.

Также вводится запрет на экспорт вооружений и поставку материалов, технологий и оборудования, которые могут способствовать развитию иранской ядерной программы и баллистических ракет. Ограничения также распространяются на торговлю нефтью, природным газом, нефтепродуктами и золотом, а также на продажу определенного программного обеспечения и военно-морского снаряжения.

В финансовом секторе Евросоюз повторно замораживает активы Центрального банка Ирана и крупнейших коммерческих банков страны. В транспортной сфере восстанавливаются ограничения на доступ в аэропорты ЕС для иранских грузовых рейсов, а также запрет на техническое обслуживание самолетов и судов, перевозящих запрещённые грузы.

Совет ЕС подчеркивает, что такие меры являются ответом на продолжающееся несоблюдение Ираном своих обязательств в рамках СВПД и призваны усилить давление на Тегеран в целях недопущения дальнейшей эскалации.

26 сентября Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией и КНР проект резолюции о продлении отсрочки восстановления санкций против Ирана еще на полгода. За принятие документа проголосовали РФ, Китай, Пакистан и Алжир. Девять стран, в числе которых США, Великобритания и Франция, выступили против.

28 сентября в МИД Ирана заявили, что страна ответит на любые попытки нанести ущерб интересам и правам иранского народа в связи с восстановлением санкций ООН. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Тегеран считает незаконными действия Великобритании, Германии, Франции и США. Там напомнили, что Иран неоднократно доказывал приверженность диалогу и дипломатии для решения вопросов, возникающих в связи с мирной ядерной программой Исламской Республики.

