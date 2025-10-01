В Грузии проверяют версию о ввозе взрывчатки с Украины для транзита в Россию
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) рассматривает версию о том, что ввезенная в страну взрывчатка могла предназначаться для транзита в Россию. Об этом телеканалу «Имеди» сообщил глава ведомства Мамука Мдинарадзе.
По его информации, следствие работает над двумя версиями. Одна версия заключается в том, что взрывчатка должна была остаться в Грузии.
«Однако существует также версия о том, что она должна была отправиться в Россию, и это подтверждает водитель», – заявил Мдинарадзе (цитата по ТАСС).
11 сентября грузинские спецслужбы задержали двух граждан Украины, которые ввезли из Турции 2,4 кг взрывчатки. В ведомстве уточнили, что незаконный провоз был совершен 10 сентября. Задержанные пересекли границу на грузовом автомобиле «Мерседес Бенц» с украинскими номерами, следуя через Болгарию и Румынию.