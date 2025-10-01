Al Jazeera: израильские военные задержали активистов «Флотилии стойкости»
Израильские военные задержали активистов с судов «Флотилии стойкости», направлявшихся к берегам сектора Газа, в том числе корреспондента телеканала Al Jazeera. Об этом сообщает катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии.
«Наши первые суда Alma и Sirius подверглись незаконному нападению, выключены камеры, военные поднялись на борт судов», – заявили собеседники телеканала. По их данным, задержания произошли на борту судна Sirius, где находился журналист Al Jazeera, ведущий прямую трансляцию.
30 сентября активистка «Флотилии стойкости» Рудейна Зомита рассказала «РИА Новости», что в Средиземном море движутся три группы судов: более 40 кораблей в составе «Флотилии стойкости», восемь – во «Флотилии свободы» и еще одно судно – «Флотилия Омара Мухтара» с грузом медицинского оборудования.
9 сентября сообщалось, что судно «Флотилии свободы» шведской климатической активистки Греты Тунберг атаковал дрон. Отмечалось, что ни армия обороны Израиля, ни флотилия не сообщили, откуда был выпущен предполагаемый беспилотник.