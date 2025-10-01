Al Jazeera: израильские военные задержали активистов «Флотилии стойкости»

30 сентября активистка «Флотилии стойкости» Рудейна Зомита рассказала «РИА Новости», что в Средиземном море движутся три группы судов: более 40 кораблей в составе «Флотилии стойкости», восемь – во «Флотилии свободы» и еще одно судно – «Флотилия Омара Мухтара» с грузом медицинского оборудования.