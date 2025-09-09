Газета
Судно «Флотилии свободы» Греты Тунберг атаковал дрон

Ведомости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал судно «Флотилии свободы». Организация сообщила об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ), опубликовав соответствующую видеозапись.

«Тот момент, когда в нашу главную лодку, на борту которой находились члены руководящего комитета <…>, врезался дрон», – говорится в сообщении.

По данным The Jerusalem Post, беспилотник атаковал судно в тунисском порту рано утром 9 сентября. Отмечается также, что арабские СМИ заявили о принадлежности беспилотника Израилю. Пока ни Армия обороны Израиля, ни флотилия не сообщили, откуда был выпущен предполагаемый дрон.

Полиция Туниса заявила, что взрыв мог произойти из-за технической неисправности на судне.

11 августа шведская климатическая активистка Грета Тунберг заявляла, что присоединится к «Глобальной флотилии Сумуд», планирующей вновь попытаться прорвать израильскую морскую блокаду сектора Газа. Тунберг говорила, что 31 августа из Испании должны выйти десятки кораблей, а 4 сентября, по ее словам, к ним должны были присоединятся суда, отправляющиеся из Туниса и других портов.

