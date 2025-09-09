Судно «Флотилии свободы» Греты Тунберг атаковал дрон

11 августа шведская климатическая активистка Грета Тунберг заявляла, что присоединится к «Глобальной флотилии Сумуд», планирующей вновь попытаться прорвать израильскую морскую блокаду сектора Газа. Тунберг говорила, что 31 августа из Испании должны выйти десятки кораблей, а 4 сентября, по ее словам, к ним должны были присоединятся суда, отправляющиеся из Туниса и других портов.