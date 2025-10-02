Fox News: Рютте накричал на премьера Эстонии
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала во время разногласий, связанных с реакцией на вторжение в воздушное пространство стран альянса. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на осведомленные официальные источники.
Как указывается в публикации телеканала, недавние нарушения воздушных границ НАТО обострили внутренние споры в альянсе относительно ответных мер. Рютте вступил в конфликт с Михалом на прошлой неделе после того, как Эстония активировала 4 ст. устава НАТО.
«Он [Рютте] даже поднял голос на Михала, предупреждая того, что НАТО должно быть осторожным касательно того, как часто оно сигнализирует о тревоге», – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).
По информации источников канала, Рютте придерживается позиции, что не стоит активировать статью, требующую консультаций с НАТО, при каждом отдельном инциденте.
В ночь на 10 сентября в небе над Польшей были сбиты иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что дроны якобы принадлежат России. Позже Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии. В НАТО заявляли, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран – членов альянса. При этом Россия отвергает обвинения в подобных нарушениях и считает их бездоказательными.