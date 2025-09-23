НАТО предупредило РФ о готовности сбивать дроны в небе альянса
Страны – участницы НАТО готовы сбивать дроны и истребители, которые нарушат их воздушное пространство. Об этом сообщает Bild со ссылкой на совместное заявление всех 32 членов альянса.
Штаб-квартира НАТО собрала внеочередное заседание альянса для консультаций по ст. 4 договора организации. Заседание состоялось по инициативе Эстонии. Поводом для его проведения стало якобы нарушение воздушного пространства страны российскими истребителями МиГ-31, пишет Bild.
Согласно заявлению, альянс и союзники будут применять «все необходимые военные и невоенные средства, чтобы защитить себя и сдерживать угрозы со всех направлений» соответственно международному праву. Отмечается также, что НАТО может сбивать не только беспилотники, но и российские истребители, «если они будут считаться угрозой для территории альянса».
19 сентября МИД Эстонии заявил, что три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны. Москва отвергла все обвинения, назвав их бездоказательными.
Verdens Gang писало, что воздушное пространство над аэропортом Осло временно закрывалось из-за обнаружения в небе нескольких БПЛА. Вечером 22 сентября также были приостановлены все взлеты и посадки в крупнейшем аэропорту Дании, в Копенгагене, так как в районе воздушной гавани были обнаружены несколько дронов. По информации Jyllands-Posten, представитель Европейской комиссии (ЕК) заявил насчет ситуации с БПЛА, что нужно подождать окончательных результатов расследования, но «это указывает в сторону России».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания о причастности России к появлению беспилотников в воздушном пространстве Норвегии и Дании голословны и во внимание не берутся.