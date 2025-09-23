НАТО предупредило РФ о готовности сбивать дроны в небе альянса

Verdens Gang писало, что воздушное пространство над аэропортом Осло временно закрывалось из-за обнаружения в небе нескольких БПЛА. Вечером 22 сентября также были приостановлены все взлеты и посадки в крупнейшем аэропорту Дании, в Копенгагене, так как в районе воздушной гавани были обнаружены несколько дронов. По информации Jyllands-Posten, представитель Европейской комиссии (ЕК) заявил насчет ситуации с БПЛА, что нужно подождать окончательных результатов расследования, но «это указывает в сторону России».