Politico: саммит ЕС зашел в тупик из-за разногласий
Саммит лидеров стран Евросоюза (ЕС) в Копенгагене зашел в «привычный тупик» из-за «вечной проблемы ЕС, заключающейся в предпочтении обсуждать кризис вместо того, чтобы решать его». Об этом пишет Politico.
По данным издания, лидеры не уложились в запланированные два часа. По словам источников, все собравшиеся президенты и премьер-министры хотели высказаться, и многие из них вышли за рамки подготовленных заявлений.
В числе обсуждаемых предложений называлось создание «стены беспилотников», которая позволит сформировать сеть для обнаружения и сбивания вражеских БПЛА в ответ на вторжения в воздушное пространство Польши и Румынии. Звучала также идея использовать 140 млрд евро замороженных российских активов для отправки Киеву и изменение правил ЕС , позволяющее Украине подать заявку на членство, несмотря на возражения Венгрии. Собеседники Politico сообщили, что по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса на практике.
По данным Fox News, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поднял голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала в ходе разногласий, связанных с реакцией на вторжение в воздушное пространство стран альянса. По данным телеканала, недавние нарушения воздушных границ НАТО обострили внутренние споры в альянсе насчет ответной реакции. Рютте вступил в конфликт с Михалом на прошлой неделе после того, как Эстония активировала 4 ст. устава НАТО