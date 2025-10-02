Politico: саммит ЕС зашел в тупик из-за разногласий

В числе обсуждаемых предложений называлось создание «стены беспилотников», которая позволит сформировать сеть для обнаружения и сбивания вражеских БПЛА в ответ на вторжения в воздушное пространство Польши и Румынии. Звучала также идея использовать 140 млрд евро замороженных российских активов для отправки Киеву и изменение правил ЕС , позволяющее Украине подать заявку на членство, несмотря на возражения Венгрии. Собеседники Politico сообщили, что по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса на практике.