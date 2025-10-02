Губернатор Калифорнии объявил себя «лидером свободного мира»
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, представляющий Демократическую партию, провозгласил себя «лидером свободного мира» на фоне приостановки работы федерального правительства США. Соответствующее заявление было опубликовано в его официальном аккаунте в социальной сети X.
«Хорошие новости, патриоты. С закрытием Вашингтона я, Гэвин Ньюсом, теперь лидер свободного мира», – написал он.
Ньюсом также представил краткую программу, в которой обозначены «здравоохранение для всех американцев», бесплатное школьное питание и бесплатный уход за детьми, а также высокооплачиваемые работы и «больше никаких злых тарифов».
«Яйца будут бесплатными, субсидии на гель для волос будут доступны (но только для красивых демократов), и мы также легализуем коноплю!» – пообещал губернатор Калифорнии.
Утром 1 октября по Москве в США впервые с 2019 г. произошел шатдаун – закрытие правительства. Ни годовой бюджет, ни временное финансирование не были одобрены. Республиканцы во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократы не смогли прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования, которое позволило бы правительству продолжить работу некоторое время.