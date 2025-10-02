Губернатор Калифорнии объявил себя «лидером свободного мира»

Утром 1 октября по Москве в США впервые с 2019 г. произошел шатдаун – закрытие правительства. Ни годовой бюджет, ни временное финансирование не были одобрены. Республиканцы во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократы не смогли прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования, которое позволило бы правительству продолжить работу некоторое время.