Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Губернатор Калифорнии объявил себя «лидером свободного мира»

Ведомости

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, представляющий Демократическую партию, провозгласил себя «лидером свободного мира» на фоне приостановки работы федерального правительства США. Соответствующее заявление было опубликовано в его официальном аккаунте в социальной сети X.

«Хорошие новости, патриоты. С закрытием Вашингтона я, Гэвин Ньюсом, теперь лидер свободного мира», – написал он.

Ньюсом также представил краткую программу, в которой обозначены «здравоохранение для всех американцев», бесплатное школьное питание и бесплатный уход за детьми, а также высокооплачиваемые работы и «больше никаких злых тарифов».

Почему Трамп решил приостановить работу правительства

Политика / Международные новости

«Яйца будут бесплатными, субсидии на гель для волос будут доступны (но только для красивых демократов), и мы также легализуем коноплю!» – пообещал губернатор Калифорнии.

Утром 1 октября по Москве в США впервые с 2019 г. произошел шатдаун – закрытие правительства. Ни годовой бюджет, ни временное финансирование не были одобрены. Республиканцы во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократы не смогли прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования, которое позволило бы правительству продолжить работу некоторое время.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её