Начальник Генштаба Сирии прибыл в Москву

31 июля впервые с момента свержения режима Башара Асада в декабре 2024 г. сирийская делегация прибыла в Москву. Тогда Россия и Сирия договорились провести «инвентаризацию» всех соглашений между двумя странами и найти взаимоприемлемые пути участия Москвы в восстановлении разрушенной войной сирийской экономики.



По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, соглашения касаются сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области безопасности, подготовки гражданских и военных кадров. Ради этого Дамаск ускорит назначение своего сопредседателя в двустороннюю межправительственную комиссию, добавил Лавров.