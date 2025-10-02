Газета
Начальник Генштаба Сирии прибыл в Москву

Ведомости

Начальник Генерального штаба ВС Сирии генерал-майор Али аль-Насан прибыл в Москву во главе официальной делегации министерства обороны Сирии. Об этом сообщает SANA.

По информации SANA, сирийскую делегацию в российской столице принял заместитель министра обороны России Юнус-бек Евкуров. В министерстве отметили, что визит направлен на развитие механизмов координации между военными ведомствами двух стран.

31 июля впервые с момента свержения режима Башара Асада в декабре 2024 г. сирийская делегация прибыла в Москву. Тогда Россия и Сирия договорились провести «инвентаризацию» всех соглашений между двумя странами и найти взаимоприемлемые пути участия Москвы в восстановлении разрушенной войной сирийской экономики.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, соглашения касаются сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области безопасности, подготовки гражданских и военных кадров. Ради этого Дамаск ускорит назначение своего сопредседателя в двустороннюю межправительственную комиссию, добавил Лавров.

