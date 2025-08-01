Делегация новых властей Сирии побывала в Москве впервые после свержения Асада

Делегация новых властей Сирии побывала в Москве впервые после свержения АсадаС Лавровым обсудили «инвентаризацию» связей, с Белоусовым – «перспективы взаимодействия»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани в Москве на первых после свержения Башара Асада переговорах договорились пересмотреть отношения с учетом новых реалий и обсудили друзов. А министр обороны Андрей Белоусов встретился со своим новым сирийским коллегой Мархафом Абу Касром – в стране все еще остаются военные базы России
Россия и Сирия договорились провести «инвентаризацию» всех соглашений между двумя странами и найти взаимоприемлемые пути участия Москвы в восстановлении разрушенной войной сирийской экономики. Об этом 31 июля заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани в Москве. По словам российского дипломата, соглашения касаются сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области безопасности, подготовки гражданских и военных кадров. Ради этого Дамаск ускорит назначение своего сопредседателя в двустороннюю межправительственную комиссию, добавил Лавров.
Визит высокопоставленной сирийской делегации в Россию стал первым после свержения союзного Москве режима Башара Асада в декабре 2024 г. Лидер пришедшей к власти «Хайят Тахрир аш-Шам»
Лавров назвал Сирию «добрым другом» Москвы, и эта позиция, добавил он, не зависит от политической конъюнктуры, смены власти и «опирается на проверенные временем традиции взаимного уважения». Он поблагодарил сирийские власти за обеспечение безопасности российских граждан и объектов на территории страны.
На пресс-конференции министры затронули столкновения в южной сирийской провинции Эс-Сувейда. Там с 13 по 21 июля шли бои между так называемыми силами безопасности нового режима в союзе с бедуинскими формированиями против отрядов религиозного меньшинства друзов. Последних поддержали ударами ВВС Израиля, после чего новый режим Сирии пошел на перемирие. Тогда погибло более 1200 человек. Лавров заявил, что Москва заинтересована в участии на сентябрьских парламентских выборах всех этноконфессиональных групп страны. Министр поддержал предложение Международного Красного Креста развернуть присутствие в Эс-Сувейде.
В свою очередь, аш-Шейбани заверил, что у Дамаска нет планов «геноцида» и притеснений друзов, но допустил использование общины противниками властей для продвижения «повестки на раскол». Кроме того, у сирийского руководства нет враждебных намерений в отношении Израиля, так как после гражданской войны страна устала от боев, добавил он.
После встречи с Лавровым аш-Шейбани принял и президент России Владимир Путин, сообщило агентство SANA. На момент сдачи текста итоги встречи не публиковались.
AFP со ссылкой на источники пишет, что после посещения Москвы аш-Шейбани вылетит в Баку на встречу с министром стратегических дел Израиля Роном Дермером. Там они обсудят региональную безопасность в контексте эскалации в Эс-Сувейде.
Визит аш-Шейбани в Москву – ответ на приезд в январе первой крупной с момента свержения Асада российской делегации. Тогда занимавший пост замглавы МИДа Михаил Богданов и спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев обсуждали судьбу российских баз в Тартусе и Латакии на побережье Средиземного моря. В мае Дамаск расторг контракт с российской стороной об управлении портом Тартус и подписал меморандум с эмиратской Dubai Ports World на сумму $800 млн.
Официально обсуждение российских баз в Сирии между Лавровым и аш-Шейбани в Москве 31 июля не упоминалось. Но в этот же день прошли переговоры министра обороны России Андрея Белоусова с коллегой от новых сирийских властей – дивизионным генералом Мархафом Абу Касром. «Обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе», – сообщили в российском Минобороны.
Приоритетным вопросом переговоров должны были стать базы России, полагает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Дамаск добивается через этот вопрос политических выгод, а также хочет подключить Москву к переговорам с Израилем, продолжает эксперт: «Угроза от него для аш-Шараа – проблема «номер один». Дамаск мог бы сблизиться с США, но в окружении аш-Шараа много настроенных антиамерикански. Москва могла бы стать балансиром».
Визит аш-Шейбани в Москву нужен Дамаску для демонстрации многовекторности и независимости, говорит востоковед Руслан Сулейманов. Для России, продолжает эксперт, переговоры с переходным правительством Сирии – возможность показать заинтересованность в сохранении позиций. Кроме баз предметом переговоров могла быть экономическая и гуманитарная ситуация, допускает эксперт: «Но вряд ли Москва будет участвовать в восстановлении страны. У нее нет на это ни ресурсов, ни желания».