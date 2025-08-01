Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Делегация новых властей Сирии побывала в Москве впервые после свержения Асада

С Лавровым обсудили «инвентаризацию» связей, с Белоусовым – «перспективы взаимодействия»
Нурлан Гасымов
На переговорах в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров передал приглашение временному президенту Сирии принять участие в первом российско-арабском саммите в октябре
На переговорах в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров передал приглашение временному президенту Сирии принять участие в первом российско-арабском саммите в октябре / Сергей Булкин / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани в Москве на первых после свержения Башара Асада переговорах договорились пересмотреть отношения с учетом новых реалий и обсудили друзов. А министр обороны Андрей Белоусов встретился со своим новым сирийским коллегой Мархафом Абу Касром – в стране все еще остаются военные базы России

Россия и Сирия договорились провести «инвентаризацию» всех соглашений между двумя странами и найти взаимоприемлемые пути участия Москвы в восстановлении разрушенной войной сирийской экономики. Об этом 31 июля заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани в Москве. По словам российского дипломата, соглашения касаются сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области безопасности, подготовки гражданских и военных кадров. Ради этого Дамаск ускорит назначение своего сопредседателя в двустороннюю межправительственную комиссию, добавил Лавров.

Визит высокопоставленной сирийской делегации в Россию стал первым после свержения союзного Москве режима Башара Асада в декабре 2024 г. Лидер пришедшей к власти «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа в начале 2025 г. был провозглашен временным президентом и уже встретился с лидерами стран Ближнего Востока, Франции и США, причем ЕС и американцы сняли санкции в отношении Сирии. Перед началом переговоров с Лавровым аш-Шейбани поблагодарил Россию за гостеприимство и выразил заинтересованность в налаживании «правильного взаимодействия», на основе сотрудничества и взаимного уважения. После окончания диалога он подчеркнул, что теперь отношения будут строиться не на прошлом, а на основе «уважения законов и разделения ответственности». По его словам, новая Сирия стремится установить партнерские отношения со всеми.

Лавров назвал Сирию «добрым другом» Москвы, и эта позиция, добавил он, не зависит от политической конъюнктуры, смены власти и «опирается на проверенные временем традиции взаимного уважения». Он поблагодарил сирийские власти за обеспечение безопасности российских граждан и объектов на территории страны.

Угроза друзам в Сирии не исчезла

Политика / Международные новости

На пресс-конференции министры затронули столкновения в южной сирийской провинции Эс-Сувейда. Там с 13 по 21 июля шли бои между так называемыми силами безопасности нового режима в союзе с бедуинскими формированиями против отрядов религиозного меньшинства друзов. Последних поддержали ударами ВВС Израиля, после чего новый режим Сирии пошел на перемирие. Тогда погибло более 1200 человек. Лавров заявил, что Москва заинтересована в участии на сентябрьских парламентских выборах всех этноконфессиональных групп страны. Министр поддержал предложение Международного Красного Креста развернуть присутствие в Эс-Сувейде.

В свою очередь, аш-Шейбани заверил, что у Дамаска нет планов «геноцида» и притеснений друзов, но допустил использование общины противниками властей для продвижения «повестки на раскол». Кроме того, у сирийского руководства нет враждебных намерений в отношении Израиля, так как после гражданской войны страна устала от боев, добавил он.

После встречи с Лавровым аш-Шейбани принял и президент России Владимир Путин, сообщило агентство SANA. На момент сдачи текста итоги встречи не публиковались.

AFP со ссылкой на источники пишет, что после посещения Москвы аш-Шейбани вылетит в Баку на встречу с министром стратегических дел Израиля Роном Дермером. Там они обсудят региональную безопасность в контексте эскалации в Эс-Сувейде.

Визит аш-Шейбани в Москву – ответ на приезд в январе первой крупной с момента свержения Асада российской делегации. Тогда занимавший пост замглавы МИДа Михаил Богданов и спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев обсуждали судьбу российских баз в Тартусе и Латакии на побережье Средиземного моря. В мае Дамаск расторг контракт с российской стороной об управлении портом Тартус и подписал меморандум с эмиратской Dubai Ports World на сумму $800 млн.

Официально обсуждение российских баз в Сирии между Лавровым и аш-Шейбани в Москве 31 июля не упоминалось. Но в этот же день прошли переговоры министра обороны России Андрея Белоусова с коллегой от новых сирийских властей – дивизионным генералом Мархафом Абу Касром. «Обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе», – сообщили в российском Минобороны.

Приоритетным вопросом переговоров должны были стать базы России, полагает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Дамаск добивается через этот вопрос политических выгод, а также хочет подключить Москву к переговорам с Израилем, продолжает эксперт: «Угроза от него для аш-Шараа – проблема «номер один». Дамаск мог бы сблизиться с США, но в окружении аш-Шараа много настроенных антиамерикански. Москва могла бы стать балансиром».

Визит аш-Шейбани в Москву нужен Дамаску для демонстрации многовекторности и независимости, говорит востоковед Руслан Сулейманов. Для России, продолжает эксперт, переговоры с переходным правительством Сирии – возможность показать заинтересованность в сохранении позиций. Кроме баз предметом переговоров могла быть экономическая и гуманитарная ситуация, допускает эксперт: «Но вряд ли Москва будет участвовать в восстановлении страны. У нее нет на это ни ресурсов, ни желания».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных