Делегация новых властей Сирии побывала в Москве впервые после свержения Асада

Визит высокопоставленной сирийской делегации в Россию стал первым после свержения союзного Москве режима Башара Асада в декабре 2024 г. Лидер пришедшей к власти «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа в начале 2025 г. был провозглашен временным президентом и уже встретился с лидерами стран Ближнего Востока, Франции и США, причем ЕС и американцы сняли санкции в отношении Сирии. Перед началом переговоров с Лавровым аш-Шейбани поблагодарил Россию за гостеприимство и выразил заинтересованность в налаживании «правильного взаимодействия», на основе сотрудничества и взаимного уважения. После окончания диалога он подчеркнул, что теперь отношения будут строиться не на прошлом, а на основе «уважения законов и разделения ответственности». По его словам, новая Сирия стремится установить партнерские отношения со всеми.