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Угроза друзам в Сирии не исчезла

Новое правительство в Дамаске слабо контролирует ситуацию
Нурлан Гасымов
Илья Лакстыгал
Столкновения между правительственными силами из бывших джихадистов и меньшинствами происходят в Сирии регулярно
Столкновения между правительственными силами из бывших джихадистов и меньшинствами происходят в Сирии регулярно / ABDULAZIZ KETAZ / AFP

Правительство Сирии в рамках соглашения о прекращении огня 21 июля начало эвакуацию семей лояльных ему бедуинов-суннитов из города Эс-Сувейда на юге страны, где компактно проживают друзы, передает SANA. Там больше недели шли кровопролитные столкновения так называемых сил безопасности нового режима и сочувствующих им группировок бедуинов с ополчениями религиозного меньшинства друзов.

По данным лондонского Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), эвакуация бедуинов из Эс-Сувейды прошла в рамках заключенного 17 июля соглашения о прекращении огня между Дамаском и лидерами местных друзских общин. Помимо вывода формирований новых властей и их союзников-бедуинов предполагается освобождение женщин-друзок, удерживаемых группировками бедуинов. Сейчас силовики дамасских властей занимают позиции вокруг Эс-Сувейды, установив КПП в западной и восточной частях провинции, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Параллельно с этим в город также въехала колонна из 32 автомобилей Красного Полумесяца с гуманитарной помощью. Местные жители заблокировали проезд правительственных автомобилей, перевозивших продовольствие, передает Reuters и Associated Press.

Гумпомощь с медикаментами и медоборудованием в пострадавшие районы направили также Израиль и США, сообщила израильская общественная телерадиокомпания «Кан». По их данным, этот шаг Вашингтон координировал с Дамаском. Еще 19 июля израильский минздрав заявлял о готовности направить гуманитарные грузы в соседнюю Сирию.

Столкновения друзской общины и бедуинских вооруженных группировок, поддержанных силовиками новых сирийских властей, начались 13 июля. Позже на стороне друзов вмешался Израиль, нанеся авиаудары по позициям сил нового режима в городе, а затем по зданию сирийского генштаба и окрестностям президентского дворца в Дамаске. Вмешательство Тель-Авива в сирийский конфликт вызвало раздражение Вашингтона, писал 20 июля Axios со ссылкой на источники в Белом доме. Собеседник издания назвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху «безумцем», так как он «постоянно все бомбит».

Активные бои прекратились через четыре дня с начала конфликта после заключения соглашения при поддержке США и Турции. Дамаск согласился передать контроль над безопасностью Эс-Сувейды местным друзским духовным лидерам. На следующий день к соглашению присоединился Израиль, написал на своей странице в Х американский посол в Анкаре Том Баррак. О «немедленном и всеобъемлющем» прекращении боевых действий в городе сообщил временный президент Сирии, лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа.

Столкновения между правительственными силами из бывших джихадистов и меньшинствами происходят в Сирии регулярно

За время вооруженного конфликта на юге Сирии погибло более 1100 человек, включая 427 бойцов-друзов, 298 гражданских лиц, а также 354 так называемых силовика новых властей и 21 бедуина-суннита, подсчитали в SOHR. По данным Агентства ООН по вопросам миграции, в провинции Эс-Сувейда 128 000 человек из порядка 500 000 жителей пришлось покинуть свои дома.

Сообщения о «спокойствии» в Эс-Сувейде указывают на временное снижение напряженности, но конфликт друзов и бедуинских групп все еще продолжается, полагает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. Заявления новых властей Сирии противоречат реалиям на местах и лишь подчеркивают нестабильность, замечает эксперт: «Данных о полном выводе групп бедуинов нет, эвакуация семей в рамках соглашения свидетельствует о локальном перемирии, а не о полном урегулировании».

Помимо этого Сухов не обнаружил в доступных источниках подтверждений создания совместных структур для поддержания безопасности в провинции. «Вероятно, затишье связано с тактическими перегруппировками. Уровень бедности в стране настолько высок, что повышает риск новых вспышек насилия в будущем», – добавил востоковед.

По словам Сухова, в настоящее время друзы контролируют Эс-Сувейду. Аш-Шараа не анонсировал внятных мер по стабилизации ситуации там, что ставит под вопрос эффективность центральной власти, отмечает эксперт: «Все признаки говорят о высокой вероятности возобновления конфликта. Локальное затишье не гарантирует стабильности. Решающее влияние окажут действия вооруженных групп и внешних игроков – Турции и Израиля».

Кто такие друзы

Друзы – это этноконфессиональная группа арабов, которая изначально относилась к шиитской ветви ислама, но впоследствии приобрела черты отдельной гностической религии. Всего их в мире около 1,5 млн. Проживают преимущественно на юге Сирии (более 850 000), в Ливане (около 300 000), на севере Израиля и в оккупированной им части Голанских высот (120 000).

Об окончании конфликта на юге Сирии говорить преждевременно, соглашается научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. И хотя Израиль после заключения соглашения о прекращении огня пока не наносил новых ударов по сирийским объектам, в перспективе они возможны как минимум для демонстрации символической поддержки друзов. «Стратегия Израиля – сочетание дипломатии и силовых методов. Ситуация в Сирии оценивается Израилем как принципиально нестабильная, поддержка израильскими властями сирийских меньшинств воспринимается ими как прагматический выбор, даже если результаты непредсказуемы. Так они пытаются не допустить ослабления невраждебных групп у своих границ. Потому Израиль настаивает на демилитаризации хотя бы части юга Сирии», – пояснила эксперт.

Участие Тель-Авива в конфликте стало сдерживающим фактором для Дамаска, уверен Сухов. Власти еврейского государства пытаются снизить напряженность на своих границах за счет гуманитарных акций, при этом в случае новых нападений на друзов они сохранили для себя возможность авиаударов без необходимости прямого военного вмешательства, считает эксперт.

В израильском обществе, продолжает Самарская, с одной стороны, поддержка дружественного меньшинства встречает одобрение и израильтян в целом, и израильских друзов в особенности. Но большее вовлечение Израиля еще и на сирийском фронте в сочетании с не вполне ясной длительностью и конечными целями операции может вызвать вопросы, считает Самарская: «Сувейда и подобные конфликты могут отвлечь внимание общества от Газы лишь на время – именно события в Газе остаются наиболее сложными и болезненными для израильтян, в значительной степени из-за заложников. Едва ли операция в Сирии существенно повысит рейтинг премьера Нетаньяху: даже война с Ираном, воспринятая как успешная, имела ограниченный эффект».

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