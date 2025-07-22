Угроза друзам в Сирии не исчезла

Об окончании конфликта на юге Сирии говорить преждевременно, соглашается научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. И хотя Израиль после заключения соглашения о прекращении огня пока не наносил новых ударов по сирийским объектам, в перспективе они возможны как минимум для демонстрации символической поддержки друзов. «Стратегия Израиля – сочетание дипломатии и силовых методов. Ситуация в Сирии оценивается Израилем как принципиально нестабильная, поддержка израильскими властями сирийских меньшинств воспринимается ими как прагматический выбор, даже если результаты непредсказуемы. Так они пытаются не допустить ослабления невраждебных групп у своих границ. Потому Израиль настаивает на демилитаризации хотя бы части юга Сирии», – пояснила эксперт.