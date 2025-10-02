Германия, Франция и Италия призвали США и Японию использовать активы РФ
Германия, Франция и Италия настаивают на том, чтобы США и Япония начали использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, сообщает Politico со ссылкой на трех чиновников, знакомых с содержанием онлайн-встречи министров финансов «большой семерки» (G7).
Издание напоминает, что ЕС уже обсуждает план выделения 140 млрд евро из прибыли по замороженным активам Центробанка РФ в качестве беспроцентного кредита Киеву. Однако Европейский центральный банк выражает обеспокоенность тем, что одностороннее использование российских средств может подорвать доверие к евро на глобальном рынке. В этом контексте участие таких стран, как США и Япония, могло бы снизить потенциальные риски и продемонстрировать единый подход G7.
Тем не менее в итоговом коммюнике встречи министров G7 конкретных решений не последовало. В документе лишь говорится о том, что использование российских активов – один из возможных вариантов удовлетворения финансовых потребностей Украины. Ожидается, что этот вопрос продолжит обсуждаться на следующей встрече министров финансов G7, которая состоится 15 октября в Вашингтоне в рамках ежегодной сессии Международного валютного фонда (МВФ).
Politico отмечает, что Белый дом оказывает давление на ЕС, призывая его активнее использовать российские активы, находящиеся на европейской территории, но при этом сам пока не подтвердил, готов ли пойти на аналогичные шаги с примерно $7 млрд, замороженными в США. Япония также проявляет осторожность в этом вопросе, хотя и может последовать за решением Вашингтона.
Еврокомиссия, в свою очередь, уверена, что предоставление кредита обеспечено юридически: в случае окончания конфликта и выплаты репараций Россией средства могут быть возвращены. Также рассматривается возможность направить 45 млрд евро из замороженных активов РФ на покрытие прежнего займа G7 Украине от 2023 г.
1 октября Bloomberg писал, что Россия может ответить на возможную конфискацию замороженных активов в Европе национализацией имущества иностранных компаний, работающих на ее территории. По словам собеседника агентства, новый механизм ускоренной приватизации позволит Москве оперативно изымать и реализовывать активы, принадлежащие зарубежным владельцам, если Евросоюз перейдет от обсуждений к реальным действиям по передаче российских средств Украине.