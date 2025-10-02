Германия, Франция и Италия призвали США и Японию использовать активы РФ

Politico отмечает, что Белый дом оказывает давление на ЕС, призывая его активнее использовать российские активы, находящиеся на европейской территории, но при этом сам пока не подтвердил, готов ли пойти на аналогичные шаги с примерно $7 млрд, замороженными в США. Япония также проявляет осторожность в этом вопросе, хотя и может последовать за решением Вашингтона.