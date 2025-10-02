Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минбезопасности США публиковало лозунг «Америка для американцев»

Ведомости

Министерство внутренней безопасности США (DHS) опубликовало пост в соцсети X пост с заявлением в адрес мигрантов-нелегалов. В сообщении говорится: «Все преступные мигранты-нелегалы должны быть изгнаны. Америка для американцев».

Публикация сопровождается стилизованным плакатом, на котором изображен Дядя Сэм (персонифицированный образ США), призывающий американцев вступать в ряды иммиграционной полиции.

23 августа стало известно, что силы национальной гвардии США будут мобилизованы в 19 штатах для оказания помощи в борьбе президента Дональда Трампа с нелегальной иммиграцией и преступностью.

Moises Castillo / AP Photo
Homeland Security

В штаты были направлены 1700 бойцов национальной гвардии. Планируется, что мера будет действовать с августа до середины ноября, а «значительное» число служащих нацгвардии будет сосредоточено в Техасе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте