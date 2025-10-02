Минбезопасности США публиковало лозунг «Америка для американцев»
Министерство внутренней безопасности США (DHS) опубликовало пост в соцсети X пост с заявлением в адрес мигрантов-нелегалов. В сообщении говорится: «Все преступные мигранты-нелегалы должны быть изгнаны. Америка для американцев».
Публикация сопровождается стилизованным плакатом, на котором изображен Дядя Сэм (персонифицированный образ США), призывающий американцев вступать в ряды иммиграционной полиции.
23 августа стало известно, что силы национальной гвардии США будут мобилизованы в 19 штатах для оказания помощи в борьбе президента Дональда Трампа с нелегальной иммиграцией и преступностью.
В штаты были направлены 1700 бойцов национальной гвардии. Планируется, что мера будет действовать с августа до середины ноября, а «значительное» число служащих нацгвардии будет сосредоточено в Техасе.