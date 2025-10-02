Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рютте: задача ЕПС – не дать Украине покинуть поле боя

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ключевой целью саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) является сохранение за Украиной возможности продолжать боевые действия против России.

«Наша главная задача сегодня – обеспечить безопасность нашего неба и сделать все, чтобы Украина осталась на поле боя», – подчеркнул Рютте (цитата по ТАСС). По его словам, союзники стремятся помочь Киеву занять «наилучшую позицию к тому дню, когда начнутся переговоры о мире».

1 октября Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Речь идет о девятом транше в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)». В сообщении указано, что 2 млрд евро из этой суммы будут направлены на беспилотные летательные аппараты в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её