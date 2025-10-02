Рютте: задача ЕПС – не дать Украине покинуть поле боя
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ключевой целью саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) является сохранение за Украиной возможности продолжать боевые действия против России.
«Наша главная задача сегодня – обеспечить безопасность нашего неба и сделать все, чтобы Украина осталась на поле боя», – подчеркнул Рютте (цитата по ТАСС). По его словам, союзники стремятся помочь Киеву занять «наилучшую позицию к тому дню, когда начнутся переговоры о мире».
1 октября Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Речь идет о девятом транше в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)». В сообщении указано, что 2 млрд евро из этой суммы будут направлены на беспилотные летательные аппараты в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом.