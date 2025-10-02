Трамп встретится с Моди в Малайзии

16 сентября Трамп и Моди провели телефонный разговор, который американский президент назвал «чудесным». Моди, в свою очередь, поддержал усилия Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также согласился со стремлением Трампа «вывести индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнерство на новый уровень».