Трамп встретится с Моди в Малайзии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках своего визита в Куала-Лумпур в конце октября. Встреча пройдет в рамках дипломатической поездки американского лидера по Индо-Тихоокеанскому региону, передает Nikkei Asia.

16 сентября Трамп и Моди провели телефонный разговор, который американский президент назвал «чудесным». Моди, в свою очередь, поддержал усилия Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также согласился со стремлением Трампа «вывести индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнерство на новый уровень».

В августе американский президент Дональд Трамп ввел 25%-ные пошлины для Нью-Дели за закупку нефти у России. Дополнительный тариф вступил в силу 27 августа, в результате общий размер введенных пошлин достиг 50%.

