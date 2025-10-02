Венгрия подписала долгосрочный контракт на закупку СПГ с французской Engie
Венгрия заключила долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с сингапурским подразделением французской энергетической компании Engie. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто, передает Pestisracok.
Документ предусматривает поставки в общей сложности 4 млрд куб. м СПГ в период с 2028 по 2038 г., что составляет около 400 млн куб. м в год.
Сийярто отметил, что текущая глобальная нестабильность, включая вооруженные конфликты и резкие скачки цен на энергорынках, подчеркивает необходимость устойчивых и многообразных маршрутов поставок. Он также раскритиковал политизацию энергетических вопросов и напомнил, что у Венгрии, не имеющей выхода к морю, ограниченные физические возможности доступа к СПГ, что делает такие соглашения особенно значимыми.
Сийярто уточнил, что под диверсификацией Венгрия понимает не замену существующих поставок, а добавление новых источников, чтобы обеспечить стабильность системы.
По словам министра, вопросы энергетической безопасности и суверенитета должны оставаться в национальной компетенции государств и Будапешт не намерен поддаваться внешнему давлению в этом вопросе.
24 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что Словакия и Венгрия покупают меньше половины российского газа по сравнению с остальной Европой.
Райт отметил, что Словакия и Венгрия покупают трубопроводный газ, в то время как остальная Европа импортирует значительное количество СПГ. «Все это должно быть заменено американским СПГ или газом из других стран. Я уверен, что так и будет. В Европе есть план по этому вопросу», – сказал он.