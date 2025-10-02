Песков: РФ ожидает прагматичного подхода Молдавии вместо «антирусской» политики
Россия хотела бы видеть от властей Молдавии, чтобы антирусскость там уступила место более прагматичному подходу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, власти РФ хотели бы курс на выстраивание добрососедских отношений.
«Конечно, мы ожидали бы все-таки, что вот эта, скажем так, «антирусскость» уступит место все-таки прагматичному подходу. Но пока, к сожалению, для этого мало оснований», – сказал Песков.
Также представитель Кремля отмечал, что парламентские выборы в Молдавии показали: «добрая половина» граждан страны выступает за нормализацию отношений с Россией.
Выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам обработки 100% протоколов оппозиционные силы набрали 49,8% голосов, а правящая партия «Действие и солидарность» – 50,2%.
1 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала организацию выборов в стране, заявив, что кампания прошла «откровенно по-диктаторски» и стала провалом для Запада. По ее словам, действия правящей партии президента Майи Санду основывались на «либеральной диктатуре», а не на принципах демократии и закона.