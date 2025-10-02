Захарова назвала выдумкой заявления Зеленского о 1600 возвращенных из РФ детях

Захарова подчеркнула, что Россия предпринимает усилия для воссоединения детей с их родителями в условиях украинского конфликта. При этом Киев, по ее словам, сам не ищет детей, о которых говорит, а Зеленский лишь «разыгрывает детскую карту», не предоставляя никаких сведений.