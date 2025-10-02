Захарова назвала выдумкой заявления Зеленского о 1600 возвращенных из РФ детях
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении из России почти 1600 детей не соответствуют действительности и являются выдумкой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российским уполномоченным органам ничего не известно о передаче на Украину почти, как заявил Зеленский, полутора тысячах несовершеннолетних. Это очередная чудовищная, бессовестная, бездушная выдумка», – отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Россия предпринимает усилия для воссоединения детей с их родителями в условиях украинского конфликта. При этом Киев, по ее словам, сам не ищет детей, о которых говорит, а Зеленский лишь «разыгрывает детскую карту», не предоставляя никаких сведений.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что Украина регулярно публикует персональные данные детей на экстремистском сайте «Миротворец». Но нет сведений о тех, которых они якобы разыскивают.
29 сентября сообщалось, что в базу украинского сайта «Миротворец» внесли 13 несовершеннолетних граждан РФ. Самому младшему из них девять лет, в список также попали дети в возрасте 11, 12, 14, 16 и 17 лет. Их обвинили в «сознательном нарушении государственной границы» и посягательстве на территориальную целостность Украины.