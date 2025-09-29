В базу «Миротворца» внесли 13 несовершеннолетних граждан России

18 сентября троих детей из России в возрасте 10, 14 и 15 лет добавили в базу сайта «Миротворец». 16 сентября стало известно, что в базу попала также двухлетняя девочка, которая несколько раз приезжала в Луганскую народную республику (ЛНР) вместе с родителями.