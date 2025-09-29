Газета
Главная / Политика /

В базу «Миротворца» внесли 13 несовершеннолетних граждан России

Ведомости

В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли 13 несовершеннолетних граждан РФ. Самому младшему из них девять лет. Об этом сообщает ТАСС. 

Кроме того, в перечень внесли по двое детей в возрасте 11, 12 и 14 лет. В базу также попали один подросток 16 лет и пятеро 17-летних. 

Несовершеннолетних обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы» и покушении на территориальную целостность Украины.

18 сентября троих детей из России в возрасте 10, 14 и 15 лет добавили в базу сайта «Миротворец». 16 сентября стало известно, что в базу попала также двухлетняя девочка, которая несколько раз приезжала в Луганскую народную республику (ЛНР) вместе с родителями.

Создатели «Миротворца» 14 сентября опубликовали в том же перечне данные шестилетней девочки из России, до этого туда попадали и подростки, и дети в четырехлетнем возрасте.