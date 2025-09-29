В базу «Миротворца» внесли 13 несовершеннолетних граждан России
В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли 13 несовершеннолетних граждан РФ. Самому младшему из них девять лет. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, в перечень внесли по двое детей в возрасте 11, 12 и 14 лет. В базу также попали один подросток 16 лет и пятеро 17-летних.
Несовершеннолетних обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы» и покушении на территориальную целостность Украины.
Создатели «Миротворца» 14 сентября опубликовали в том же перечне данные шестилетней девочки из России, до этого туда попадали и подростки, и дети в четырехлетнем возрасте.