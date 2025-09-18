Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В базу «Миротворца» внесли данные троих несовершеннолетних россиян

Ведомости

Троих детей из России в возрасте 10, 14 и 15 лет вновь добавили в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС.

По данным агентства, украинские администраторы объяснили их попадание в реестр якобы сознательным нарушением государственной границы Украины. 16 сентября такую причину указали и при внесении в базу двухлетней девочки, которая несколько раз приезжала в ЛНР вместе с родителями.

14 сентября создатели «Миротворца» опубликовали в том же перечне данные шестилетней девочки из России за то же «преступление», до этого туда попадали и подростки, и дети в четырехлетнем возрасте.

В 2021 г. в базе в том числе оказалась информация о 12-летней девочке, журналистке из ЛНР Фаине Савенковой. Она выступила с видеообращением к Совбезу ООН и попросила «остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь