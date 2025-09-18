В базу «Миротворца» внесли данные троих несовершеннолетних россиян
Троих детей из России в возрасте 10, 14 и 15 лет вновь добавили в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС.
По данным агентства, украинские администраторы объяснили их попадание в реестр якобы сознательным нарушением государственной границы Украины. 16 сентября такую причину указали и при внесении в базу двухлетней девочки, которая несколько раз приезжала в ЛНР вместе с родителями.
14 сентября создатели «Миротворца» опубликовали в том же перечне данные шестилетней девочки из России за то же «преступление», до этого туда попадали и подростки, и дети в четырехлетнем возрасте.
В 2021 г. в базе в том числе оказалась информация о 12-летней девочке, журналистке из ЛНР Фаине Савенковой. Она выступила с видеообращением к Совбезу ООН и попросила «остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе».