Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Казахстане опровергли скопление грузовиков на границе с РФ

Ведомости

В Казахстане нет очередей грузовых машин на автомобильных пропускных пунктах вдоль границы с Россией, заявили в таможенном ведомстве республики – комитете государственных доходов минфина, передает ТАСС.

«На пунктах пропусков Республики Казахстан с РФ никаких скоплений нет. Перед пунктами пропуска скопления машин отсутствуют. У нас очередей нет», – подчеркнули в ведомстве.

2 октября «Коммерсантъ» писал, что уже с середины сентября грузовые машины начали скапливаться на границе двух стран. По данным издания, это могло быть связано с 99%-ными остановками для осмотра грузовиков с товарами двойного назначения, а также подозрительными или подпадающими под санкции грузами.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте