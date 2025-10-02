В Казахстане опровергли скопление грузовиков на границе с РФ
В Казахстане нет очередей грузовых машин на автомобильных пропускных пунктах вдоль границы с Россией, заявили в таможенном ведомстве республики – комитете государственных доходов минфина, передает ТАСС.
«На пунктах пропусков Республики Казахстан с РФ никаких скоплений нет. Перед пунктами пропуска скопления машин отсутствуют. У нас очередей нет», – подчеркнули в ведомстве.
2 октября «Коммерсантъ» писал, что уже с середины сентября грузовые машины начали скапливаться на границе двух стран. По данным издания, это могло быть связано с 99%-ными остановками для осмотра грузовиков с товарами двойного назначения, а также подозрительными или подпадающими под санкции грузами.