Захарова: ситуация с дронами нужна Западу для оправдания подготовки войны с РФ

В ночь на 10 сентября в небе над Польшей были сбиты иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что дроны якобы принадлежат России. После этого Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии.