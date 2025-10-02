Захарова: ситуация с дронами нужна Западу для оправдания подготовки войны с РФ
Ситуация с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) нужна Западу для оправдания подготовки войны с РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает «РИА Новости» в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, отношения России и Запада нельзя назвать холодной войной, так как речь уже идет об огне.
В ночь на 10 сентября в небе над Польшей были сбиты иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что дроны якобы принадлежат России. После этого Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии.
В НАТО заявляли, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран – членов альянса. Россия отвергает обвинения и считает их бездоказательными.