Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: ситуация с дронами нужна Западу для оправдания подготовки войны с РФ

Ведомости

Ситуация с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) нужна Западу для оправдания подготовки войны с РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает «РИА Новости» в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, отношения России и Запада нельзя назвать холодной войной, так как речь уже идет об огне.

В ночь на 10 сентября в небе над Польшей были сбиты иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что дроны якобы принадлежат России. После этого Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии.

В НАТО заявляли, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран – членов альянса. Россия отвергает обвинения и считает их бездоказательными.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь