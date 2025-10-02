Газета
Факел статуи Свободы может погаснуть из-за шатдауна

На фоне приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) тысячи федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а финансирование социальных и гуманитарных программ оказалось под угрозой. Как сообщает The New York Times, если ситуация не изменится, уже на следующей неделе может быть закрыт доступ к статуе Свободы, а ее факел может погаснуть.

В Нижнем Манхэттене ведущие демократы Нью-Йорка, включая губернатора Кэти Хокул, выступили с резкой критикой республиканцев в конгрессе, обвинив их в отказе вести переговоры и намеренном провоцировании кризиса ради политических целей. «Ставя [президента США] Дональда Трампа на первое место, они ставят жителей Нью-Йорка на последнее», – заявила Хокул.

Губернатор подчеркнула, что Нью-Йорк не собирается покрывать расходы на содержание статуи Свободы во время шатдауна. Пресс-секретарь Хокул подтвердила, что штат не будет оплачивать работу национального парка, если федеральное финансирование прекратится.

Федеральное правительство США официально прекратило работу 1 октября, поскольку конгресс не утвердил бюджет до установленного срока. Это первый шатдаун с 2019 г.

Как сообщало 2 октября Associated Press, Трамп рассматривает шатдаун как возможность радикально реформировать госаппарат и наказать политических оппонентов. Вместо стандартной процедуры временного отпуска сотрудников без сохранения зарплаты Белый дом сообщил о грядущих массовых увольнениях и «необратимом» сворачивании ряда программ, поддерживаемых демократами.

