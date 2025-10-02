Факел статуи Свободы может погаснуть из-за шатдауна

На фоне приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) тысячи федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а финансирование социальных и гуманитарных программ оказалось под угрозой. Как сообщает The New York Times, если ситуация не изменится, уже на следующей неделе может быть закрыт доступ к статуе Свободы, а ее факел может погаснуть.