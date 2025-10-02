Путин выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с тайфуном
Президент России Владимир Путин после тайфуна направил телеграмму с соболезнованиями генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на северные и центральные провинции вашей страны», – говорится в сообщении.
Путин рассказал, что в России разделяют скорбь вьетнамских граждан, потерявших своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия. Президент выразил надежду на полное выздоровление всех раненых и скорейшее возвращение пострадавших регионов к благополучной жизни.
29 сентября сообщалось, что из-за тайфуна «Буалой» погибли 13 человек, шторм сопровождался ливнями, ветром и волнами до 8 м. Были повреждены жилые дома, линии электропередачи, дороги. Особенно пострадали провинции Куангчи, Ниньбинь, Хюэ и Тханьхоа.
1 октября портал Bao moi сообщил, что число жертв выросло до 29. Еще 22 человека числятся пропавшими без вести, более 100 пострадали.