Путин выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с тайфуном

Путин рассказал, что в России разделяют скорбь вьетнамских граждан, потерявших своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия. Президент выразил надежду на полное выздоровление всех раненых и скорейшее возвращение пострадавших регионов к благополучной жизни.