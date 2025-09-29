Тайфун «Буалой» унес жизни 13 человек во Вьетнаме
Из-за тайфуна «Буалой», который обрушился на побережье Вьетнама, погибло 13 человек. Еще 46 человек пострадали, сообщает Reuters.
По информации правительственного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, волны перевернули несколько рыболовецких судов, одно из которых потеряло связь с берегом.
Отмечается, что шторм сопровождался сильными дождями, ветром и волнами до 8 м, что привело к отключениям электроэнергии, повреждению домов и затоплению дорог. Особо пострадали провинции Куангчи, Ниньбинь, Хюэ и Тханьхоа.
К утру 29 сентября «Буалой» переместился в сторону Лаоса, ослабев до максимальной скорости ветра в 74 км/ч. Стихия повредила более 240 домов, затопила 1400 га посевов и нарушила сообщение с рядом районов.
С 27 сентября во Вьетнаме идут проливные дожди, в некоторых районах ожидается до 500 мм осадков. Власти эвакуировали более 28 000 человек, отменили сотни авиарейсов и закрыли четыре аэропорта.
