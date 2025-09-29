Тайфун «Буалой» унес жизни 13 человек во Вьетнаме

Отмечается, что шторм сопровождался сильными дождями, ветром и волнами до 8 м, что привело к отключениям электроэнергии, повреждению домов и затоплению дорог. Особо пострадали провинции Куангчи, Ниньбинь, Хюэ и Тханьхоа.