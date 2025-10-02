Стармер уехал с саммита ЕС в Копенгагене досрочно из-за нападения в Манчестере

«Я возвращаюсь в Лондон - когда приеду, я буду председательствовать на экстренном совещании «Кобры». Я уже могу сказать, что в синагогах по всей стране развертываются дополнительные полицейские средства, и мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность нашей еврейской общины», – сказал британский премьер.