Стармер уехал с саммита ЕС в Копенгагене досрочно из-за нападения в Манчестере

Ведомости

Из-за нападения в синагоге Манчестера премьер-министр Великобритании Кир Стармер раньше времени покинул саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене, сообщил телеканал Sky News.

«Я возвращаюсь в Лондон - когда приеду, я буду председательствовать на экстренном совещании «Кобры». Я уже могу сказать, что в синагогах по всей стране развертываются дополнительные полицейские средства, и мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность нашей еврейской общины», – сказал британский премьер.

До этого телеканал со ссылкой на данные полиции отмечал, что во время нападения в синагоге еврейской конгрегации Хитон-парк не менее четырех человек пострадали. Они получили травмы в результате наезда автомобиля и ножевых ранений. Правоохранители сообщали, что нападавшего, предположительно, ликвидировали.

Инцидент произошел в самый священный день в еврейском религиозном календаре – Йом Кипур. В ознаменование этого дня евреи посещают синагоги и начинают 25-часовой пост.

