Слуцкого досрочно переизбрали главой ЛДПР
На съезде ЛДПР председателя партии Леонида Слуцкого досрочно переизбрали на пост, передает корреспондент «Ведомостей». Из 112 присутствующих делегатов «за» проголосовали – 110, против никто.
С инициативой переизбрать Слуцкого на пост председателя ЛДПР первым выступил депутат Андрей Луговой. Изначально вопрос не был включен в повестку съезда.
«Сегодня в тренде утверждать свои полномочия раньше срока, тем более, что те задачи, которые я сегодня поставил, наверное, действительно требуют и от председателя быть в системе координат своих полномочий на четыре года вперед», – сказал Слуцкий после переизбрания.
18 сентября «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что переизбрание Слуцкого может быть включено в повестку съезда, который пройдет 2 октября. Замруководителя центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар сообщала, что основной вопрос повестки, обозначенный Слуцким, будет касаться проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва в 2026 г.
Слуцкий является вторым председателем ЛДПР после покойного основателя партии Владимира Жириновского. Его избрали на пост 27 мая 2022 г., голосование по его кандидатуре было безальтернативным. В соответствии с уставом ЛДПР председатель избирается на съезде сроком на четыре года. Таким образом, первый срок Слуцкого должен был истечь в конце мая 2026 г.