Израиль заявил о перехвате почти всех судов «Флотилии стойкости»
Израиль перехватил все суда «Флотилии стойкости». Об этом сообщает МИД страны в соцсети Х.
По данным ведомства, из 47 судов, участвовавших в акции, лишь одно пока не было остановлено. Тем не менее израильская сторона предупредила, что в случае попытки приблизиться к зоне боевых действий и это судно будет перехвачено.
«Ни одно из судов не смогло прорвать морскую блокаду. Все пассажиры находятся в безопасности, их депортируют обратно в Европу», – отметили в МИДе.
Израиль охарактеризовал миссию как «провокационную» и подчеркнул, что не допустит нарушения установленной блокады в районе активных боевых действий.
Ранее стало известно, что израильские военные задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг и других участников «Глобальной флотилии помощи» (Global Sumud Flotilla, GSF), направлявшейся в сектор Газа с гуманитарным грузом.
Организаторы флотилии заявили, что захват судов является «незаконным нападением» на гуманитарную миссию. Израильская сторона, в свою очередь, обвинила участников акции в провокациях, а не в искреннем стремлении оказать помощь.