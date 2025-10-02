Газета
Главная / Политика /

Израиль заявил о перехвате почти всех судов «Флотилии стойкости»

Ведомости

Израиль перехватил все суда «Флотилии стойкости». Об этом сообщает МИД страны в соцсети Х.

По данным ведомства, из 47 судов, участвовавших в акции, лишь одно пока не было остановлено. Тем не менее израильская сторона предупредила, что в случае попытки приблизиться к зоне боевых действий и это судно будет перехвачено.

«Ни одно из судов не смогло прорвать морскую блокаду. Все пассажиры находятся в безопасности, их депортируют обратно в Европу», – отметили в МИДе.

Израиль охарактеризовал миссию как «провокационную» и подчеркнул, что не допустит нарушения установленной блокады в районе активных боевых действий.

Ранее стало известно, что израильские военные задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг и других участников «Глобальной флотилии помощи» (Global Sumud Flotilla, GSF), направлявшейся в сектор Газа с гуманитарным грузом.

Организаторы флотилии заявили, что захват судов является «незаконным нападением» на гуманитарную миссию. Израильская сторона, в свою очередь, обвинила участников акции в провокациях, а не в искреннем стремлении оказать помощь.

