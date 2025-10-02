Газета
Политика

Израиль задержал Грету Тунберг и участников флотилии помощи Газе

Ведомости

Израильские военные задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг и других участников «Глобальной флотилии помощи» (Global Sumud Flotilla, GSF), направлявшейся в сектор Газа с гуманитарным грузом. Как сообщает CNN, задержанных планируется депортировать.

Флотилия пыталась прорвать израильскую блокаду Газы. Суда с гуманитарной помощью вышли из различных портов Средиземного моря. По данным трекера GSF, утром 2 октября в море оставались 23 лодки, в то время как 21 уже была перехвачена израильскими силами.

Организаторы флотилии заявили, что захват судов является «незаконным нападением» на гуманитарную миссию. Израильская сторона, в свою очередь, обвинила участников акции в провокациях, а не в искреннем стремлении оказать помощь.

9 сентября БПЛА атаковал судно «Флотилии свободы». Арабские СМИ заявили о принадлежности беспилотника Израилю. Пока ни Армия обороны Израиля, ни флотилия не сообщили, откуда был выпущен предполагаемый дрон.

11 августа шведская климатическая активистка Тунберг заявляла, что присоединится к «Глобальной флотилии Сумуд», планирующей вновь попытаться прорвать израильскую морскую блокаду сектора Газа. Тунберг говорила, что 31 августа из Испании должны выйти десятки кораблей, а 4 сентября, по ее словам, к ним должны были присоединятся суда, отправляющиеся из Туниса и других портов.

