Песков: Киев не хочет продолжения переговоров по урегулированию конфликта

1 октября Песков говорил, что переговоры на высшем уровне не могут быть самоцелью при решении конфликтов. Для проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимы переговоры на экспертном уровне, иначе не получится «решить такую комплексную и сложную проблему».