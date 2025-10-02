Песков: Киев не хочет продолжения переговоров по урегулированию конфликта
Украинская сторона не хочет продолжения переговоров по урегулированию конфликта. Позиция Киева по этому вопросу абстрактна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Пауза в переговорах, непонятный горизонт продолжения этих переговоров, достаточно абстрактная позиция киевского режима. <...> Все это, конечно, не добавляет предсказуемости и стабильности», – добавил он.
Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента РФ, Москве необходимо продолжать «делать свое дело», а именно сохранять открытость для диалога.
1 октября Песков говорил, что переговоры на высшем уровне не могут быть самоцелью при решении конфликтов. Для проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимы переговоры на экспертном уровне, иначе не получится «решить такую комплексную и сложную проблему».
При этом, отметил представитель Кремля, украинская сторона «не спешит с продолжением переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложение о создании трех рабочих групп». «Де-факто ситуация такая», – подчеркнул Песков.