Кремль: пауза в переговорах возникла из-за Киева

Кремль: пауза в переговорах возникла из-за КиеваУкраина не спешит с ответом на проекты меморандумов и предложение по рабочим группам
Переговоры на высшем уровне не могут быть самоцелью при решении конфликтов. Для проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимы переговоры на экспертном уровне, иначе не получится «решить такую комплексную и сложную проблему», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом, отметил представитель Кремля, украинская сторона «не спешит с продолжением переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложение о создании трех рабочих групп». «Де-факто ситуация такая», – подчеркнул Песков.
Он также прокомментировал высказывания руководства Пентагона, которое выступило с призывами к генералам и адмиралам быть готовыми к войне. Пресс-секретарь российского президента напомнил о фразе: «Хочешь мира, готовься к войне». Он отметил, что она не новая и ее используют многие мировые политики.
Кроме того, по словам Пескова, Россия тоже стремится к укреплению ВС РФ, сохраняя также приверженность к миру. Он в очередной раз выразил готовность Москвы «решать все проблемы, включая украинский кризис, посредством дипломатических переговоров и политических контактов».
30 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор считает встречу Путина и Зеленского необходимой. При этом, по мнению главы Белого дома, единственный способ добиться результата, собрав глав государств вместе, – сделать это с позиции силы.