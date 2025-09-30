Трамп заявил, что все еще считает необходимой встречу Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп до сих пор считает встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимой. Такое мнение он выразил, выступая перед генералами и адмиралами ВС США.
«Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это – с позиции силы», – сказал глава Белого дома.
24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры Путина и Зеленского могут закончиться «провалом», если не провести правильную подготовку. Он напомнил, что российский лидер готов к встрече, однако считает важным сделать «домашнюю работу» перед диалогом.
Зеленский в тот же день предложил организовать двусторонние переговоры с Путиным на нейтральной территории, например в Казахстане. По его словам, офис украинского президента, а также представители США и стран ЕС уже предлагали в качестве вариантов Турцию, Саудовскую Аравию, Катар и другие государства.
23 сентября лидер Украины не стал отвечать на вопрос российских журналистов о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Москвой. До этого Путин предлагал Зеленскому Москву для того, чтобы их личная встреча состоялась, однако президент Украины несколько раз резко негативно высказывался об этом варианте.