Пентагон призвал генералов быть готовыми к войне

Ведомости

Глава комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США Дэн Кейн в обращении к генералам и адмиралам заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к войне.

«Мы живем в динамичные и потенциально опасные времена. Глобальный риск возрастает», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, противники США уже объединились, поэтому Америка должна быть готова с равной решимостью и единством.

29 сентября газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве США, заявила, что Пентагон добивается ускоренного увеличения выпуска ракет и 12 ключевых систем вооружения в рамках подготовки к возможному конфликту с Китаем.

Министр обороны США Пит Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов армии США на базе морской пехоты в Вирджинии, встреча может пройти 30 сентября. В письме Хегсет не стал объяснять причины, что вызвало тревогу среди военного командования.

