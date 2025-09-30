Пентагон призвал генералов быть готовыми к войне
Глава комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США Дэн Кейн в обращении к генералам и адмиралам заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к войне.
«Мы живем в динамичные и потенциально опасные времена. Глобальный риск возрастает», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, противники США уже объединились, поэтому Америка должна быть готова с равной решимостью и единством.
29 сентября газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве США, заявила, что Пентагон добивается ускоренного увеличения выпуска ракет и 12 ключевых систем вооружения в рамках подготовки к возможному конфликту с Китаем.
Министр обороны США Пит Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов армии США на базе морской пехоты в Вирджинии, встреча может пройти 30 сентября. В письме Хегсет не стал объяснять причины, что вызвало тревогу среди военного командования.