Песков: на Западе боятся говорить о передаче Киеву ядерных технологий

Ведомости

Западные страны пока не обсуждают идею передачи Украине ядерных технологий, и «слава Богу, что боятся», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Зарубин напомнил, что тема возможных поставок США ракет большой дальности, включая Tomahawk, уже активно обсуждается в американских СМИ, и представители Вашингтона в интервью на этой неделе открыто допускали возможность ударов по территории России.

«Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве, мы его заметили», – сказал Песков.

По его словам, в случае реализации подобных планов это станет новым витком эскалации, который потребует «адекватного ответа со стороны России». Вместе с тем он добавил, что ни одно оружие, в том числе и западное, не способно кардинально изменить ход конфликта на Украине.

Песков также отметил, что Киеву уже поставили почти все возможное из арсенала Запада, и любые дальнейшие шаги будут лишь усиливать напряженность.

29 сентября Песков заявил, что Кремль внимательно анализирует заявления американских официальных лиц о возможной поставке Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

