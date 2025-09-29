Кремль: передача Киеву Tomahawk не изменит ситуацию на фронте

Кремль: передача Киеву Tomahawk не изменит ситуацию на фронтеПесков отметил, что важно, кто именно будет управлять ракетами
Кремль внимательно анализирует заявления американских официальных лиц о возможной поставке Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Тут, конечно же, внимательно за этим следят наши военные специалисты», – сказал он. По его словам, ключевыми вопросами остаются: кто будет непосредственно использовать эти ракеты в случае их поставки, кто будет определять цели и насколько вовлечены в эти процессы американские военные.
Отвечая на вопрос о возможной реакции России в случае поставок, Песков призвал не делать преждевременных выводов.
При этом он подчеркнул, что никакое вооружение, включая «Томагавки», не изменит ситуацию на линии боевых действий. «Даже если будет так, нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику», – добавил Песков.
Песков также рассказал, что на предыдущем раунде переговоров между Россией и Украиной Москва предложила создать рабочие группы для продолжения урегулирования, однако после этого возникла пауза. Она была создана украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас возникла пауза. Пауза возникла, собственно, из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима», – сказал он.
26 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что у президента РФ есть очень хорошее предложение по Украине, которое услышано и главой Белого дома Дональдом Трампом. Песков не стал развернуто комментировать вопрос о том, что из себя представляет этот план, и отметил, что на встрече произошел «обмен документами».
Путин неоднократно заявлял, что для долгосрочного характера украинского урегулирования должны быть устранены первопричины конфликта. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом на Аляске, он подчеркнул, что, помимо этого условия, в Европе необходимо восстановить баланс в сфере безопасности, поскольку события на Украине связаны с угрозами национальной безопасности России.