Кремль: передача Киеву Tomahawk не изменит ситуацию на фронте

Отвечая на вопрос о возможной реакции России в случае поставок, Песков призвал не делать преждевременных выводов.



При этом он подчеркнул, что никакое вооружение, включая «Томагавки», не изменит ситуацию на линии боевых действий. «Даже если будет так, нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику», – добавил Песков.