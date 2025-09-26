Лукашенко: у Путина есть очень хорошее предложение по Украине
У президента РФ Владимира Путина есть очень хорошее предложение по Украине, которое услышано и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Чтобы не потерять всю Украину Владимир Александрович [Зеленский, президент Украины]» должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодное для него условие», – сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, решение Путина по Украине было одобрено со стороны США. Вашингтон взял паузу, чтобы подумать – россияне согласились, сказал Лукашенко.
24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин предлагал решить проблемы первопричин украинского кризиса. По его словам, в ответ Москва услышала «жесткие отказы американцев вести разговоры на эту тему».
Путин неоднократно заявлял, что для долгосрочного характера украинского урегулирования должны быть устранены первопричины конфликта. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом на Аляске, российский лидер подчеркнул, что кроме устранения первопричин должен быть восстановлен баланс в сфере безопасности в Европе, поскольку события на Украине связаны с угрозами национальной безопасности России.