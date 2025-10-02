Полиция признала нападение на синагогу в Манчестере терактом
Нападение на синагогу в Манчестере было признано терактом, заявила контртеррористическая полиция Великобритании, передает The Guardian.
«Основываясь на том, что нам известно, контртеррористическая полиция объявила данный инцидент террористическим актом», – сообщила помощник комиссара Лоуренс Тейлор.
По данным источников, речь идет о преднамеренном насильственном нападении, мотив которого в настоящий момент выясняется. К расследованию подключены сотрудники контртеррористической полиции и служба безопасности MI5.
Полиция Большого Манчестера сообщила о введении операции «Платон» – протокола, активируемого в случае предполагаемой террористической атаки с возможным мародерством и угрозой для гражданского населения.
Подозреваемый был застрелен на месте. Проводится срочное расследование, правоохранительные органы выясняют личность нападавшего и его возможные связи.
Ранее Sky News писал, что три человека погибли при нападении неизвестного мужчины на синагогу в английском Манчестере. Позже издание сообщило, что трое пострадавших при нападении на синагогу находятся в тяжелом состоянии.