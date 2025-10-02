В результате нападения на синагогу в Манчестере погибли три человека
Три человека погибли при нападении неизвестного мужчины на синагогу в английском Манчестере. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные местной полиции.
Позже издание сообщило, что трое пострадавших при нападении на синагогу находятся в тяжелом состоянии.
В правоохранительных органах также напомнили, что в нападавшего стреляли. По предварительным данным, он скончался на месте, но сейчас это невозможно подтвердить «из-за проблем с безопасностью, связанных с подозрительными предметами при нем», отметили в полиции. Сейчас на месте работает группа саперов.
2 октября Sky News сообщал, что по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения неизвестного на прихожан синагоги еврейской конгрегации Хитон-парк в британском Манчестере. Люди пострадали от наезда автомобиля и ножевых ранений.
The Daily Telegraph сообщал, что полиция рассматривает нападение на синагогу как террористический акт.
Инцидент произошел в самый священный день в еврейском религиозном календаре – Йом Кипур. В ознаменование этого дня евреи посещают синагоги и начинают 25-часовой пост.