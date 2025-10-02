В результате нападения на синагогу в Манчестере погибли три человека

В правоохранительных органах также напомнили, что в нападавшего стреляли. По предварительным данным, он скончался на месте, но сейчас это невозможно подтвердить «из-за проблем с безопасностью, связанных с подозрительными предметами при нем», отметили в полиции. Сейчас на месте работает группа саперов.