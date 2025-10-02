Песков: нахождение России в БДИПЧ ОБСЕ решит президент

БДИПЧ было основано в 1991 г. Его деятельность заключается в оказании поддержки 57 государствам – участникам ОБСЕ «в укреплении их демократических институтов, верховенства права и соблюдения прав человека во всем многообразии обществ региона». Бюро проводит наблюдение за выборами, отслеживает соблюдение прав человека, а также предоставляет экспертную помощь, говорится на сайте ОБСЕ.