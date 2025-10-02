Газета
Главная / Политика /

Песков: нахождение России в БДИПЧ ОБСЕ решит президент

Ведомости

Нахождение России в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решит президент РФ Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вы знаете, у нас внешнюю политику определяет глава государства, по конституции», – сказал он.

26 сентября Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой пообещал обсудить с МИДом и депутатами обеих палат парламента вопрос участия России в БДИПЧ ОБСЕ. По словам Памфиловой, организация уже не защищает права россиян и «полностью себя дискредитировало».

БДИПЧ было основано в 1991 г. Его деятельность заключается в оказании поддержки 57 государствам – участникам ОБСЕ «в укреплении их демократических институтов, верховенства права и соблюдения прав человека во всем многообразии обществ региона». Бюро проводит наблюдение за выборами, отслеживает соблюдение прав человека, а также предоставляет экспертную помощь, говорится на сайте ОБСЕ.

