Кремль: экономика адаптировалась к санкциям и научилась извлекать пользу
Российская экономика уже адаптировалась к санкциям и научилась извлекать пользу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что на подготовку 19-го пакета ограничительных мер следует реагировать так же, как и на предыдущие 18. По словам представителя Кремля, европейские страны уже осознали, что санкции являются «обоюдоострым оружием».
2 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при подготовке 19-го пакета ограничений ЕС переходит от поэтапного усиления давления на Россию к гораздо более жестким мерам. Они будут касаться энергетики, финансов и торговли.
ЕК представила предложения по 19-му пакету санкций еще 19 сентября. Тогда в числе инициатив говорилось об ускорении отказа от газа из РФ и снижении потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель.