Песков: Европа фактически отстраняет Украину от переговоров

1 октября Песков заявил, что для проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимы переговоры на экспертном уровне, иначе не получится «решить такую комплексную и сложную проблему». При этом, отметил представитель Кремля, украинская сторона не спешит с продолжением переговорного процесса и с ответом на переданные проекты документа.