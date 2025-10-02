Газета
Главная / Политика /

Песков: Европа фактически отстраняет Украину от переговоров

Ведомости

Европа фактически отстраняет Украину от переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, европейцы поощряют Киев за отсутствие диалога с Россией. Европа находится в антироссийской и милитаристской истерике, это мешает процессу выхода на мирное урегулирование на Украине, заявил Песков.

1 октября Песков заявил, что для проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимы переговоры на экспертном уровне, иначе не получится «решить такую комплексную и сложную проблему». При этом, отметил представитель Кремля, украинская сторона не спешит с продолжением переговорного процесса и с ответом на переданные проекты документа.

Песков подчеркнул, что переговоры на высшем уровне не могут быть самоцелью при решении конфликтов. Россия, по его словам, сохраняет приверженность к миру. Он в очередной раз выразил готовность Москвы решать проблемы посредством дипломатических переговоров и политических контактов.

