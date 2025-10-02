Газета
Политика

Путин подчеркнул важность полицентричности в мире

Вопросы полицентричности в мире заслуживают особого внимания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Ежегодный доклад Валдайского клуба посвящен, как только что было сказано, на сей раз проблеме многополярного, полицентричного мира. И эта тема давно на повестке дня», – подчеркнул глава государства.

2 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что на «Валдае» Путин будет говорить об устройстве нового полицентричного мира. По его словам, речь российского главы ждут с нетерпением во всем мире. Песков указал, что в 2025 г. концепцией заседания клуба является «Полицентричный мир. Инструкция по применению». В связи с этим его участники и президент обсуждают, в чем особенности этой новой системы и как миру на нее перестроиться.

